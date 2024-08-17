Bu hafta finans piyasalarında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların yüzünü altın ve dövize çevirmesine neden oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 0,86 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,63, avro/TL yüzde 1,16 ve dolar/TL yüzde 0,49 oranında yükseldi.

Borsa İstanbul’da kayıp sürüyor

BIST 100 endeksi haftayı 9.821,96 puandan kapatarak, yatırımcılarına yüzde 0,86'lık bir kayıp yaşattı. Hafta boyunca en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gören endeks, yatırımcılar için belirsizliklerin devam ettiğini gösterdi.

Altın yatırımcılarını güldürdü

Altın piyasasında ise bu hafta yüzler gülüyordu. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın, geçen hafta 4 bin 345 lira seviyesindeyken, bu hafta 4 bin 451 liraya yükseldi.

Döviz kurları yükselişte

Dolar/TL bu hafta yüzde 0,49 artışla 33,7010 seviyesine çıkarken, avro/TL yüzde 1,16 değer kazanarak 37,0610 liradan işlem gördü. Döviz kurlarındaki bu artış, özellikle döviz yatırımı yapanlar için olumlu bir gelişme olarak öne çıktı.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,69, emeklilik fonları ise yüzde 0,52 oranında değer kazandı. Özellikle kıymetli maden fonları yüzde 3,89 ile haftanın en çok kazandıran fonu oldu.