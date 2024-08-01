Altın, hem yatırım hem de aksesuar olarak tercih edilen bir değerli maden olarak öne çıkıyor. Son dönemde kuyumcu vitrinlerinde sıkça rastladığımız balıksırtı altın kolyeler, sadeliği ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. Hem şıklık hem de değerli bir yatırım aracı olarak görülen bu kolyeler, kullanıcısına estetik bir görünüm sunarken, aynı zamanda değerli bir yatırım fırsatı da sağlıyor.

Balıksırtı kolye: Şıklığın ve yatırımın buluştuğu nokta

Balıksırtı kolye, modern ve klasik tasarımıyla hem günlük kullanım hem de özel günlerde tercih ediliyor. Altın takıların yatırım değeri her zaman yüksek olurken, balıksırtı modeli zarif görünümüyle de beğeniliyor. Altın kolyenin popülerliği, kullanıcılar arasında hem şıklık hem de değerli bir yatırım yapma isteğini karşılıyor.

Balıksırtı kolye fiyatları

Balıksırtı altın kolyeler, çeşitli uzunluk ve ayar seçenekleriyle sunuluyor. İşte fiyat bilgileri:

14 Ayar Altın Zincir 50 cm: 8.000 TL

8.000 TL 14 Ayar Altın Zincir 55 cm: 13.000 TL

13.000 TL 14 Ayar Balıksırtı 60 cm: 23.000 TL

23.000 TL 22 Ayar Altın Balıksırtı Zincir 45 cm: 35.000 TL

Bu fiyatlar, kolyenin uzunluğuna ve altın ayarına göre değişiklik göstermektedir. Balıksırtı kolyeler, hem estetik hem de değerli bir yatırım aracı olarak altın severler arasında popülerlik kazanıyor. Hem günlük kullanımda şıklığı arayanlar hem de yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.