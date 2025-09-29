Altın, yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Fed’in faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve zayıflayan doların etkisiyle, ons altın 3.811,99 dolara çıkarak zirve yaptı. Türkiye’de ise gram altın tarihi bir seviyeye ulaşarak 5.085 TL'ye yükseldi.

Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü

Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan beklentiler ve merkez bankalarının talepleriyle destek bulan altın, yeni haftaya tarihi bir rekorla başladı. Ons altın, bugün 3.811,99 dolara çıkarak rekor tazeledi. Bu artış, zayıflayan dolar ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin etkisiyle gerçekleşti. Cuma günkü kapanışa göre ons altın, yüzde 1,2 değer kazandı ve 3.804 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altın 5.085 TL’yi gördü

Türkiye’de de altın fiyatlarında tarihi bir zirve yaşandı. Gram altın, 5.085 TL’ye ulaşarak önceki rekoru geride bıraktı. Altın fiyatları son 1 ayda yüzde 11,8, yılbaşından bu yana ise yüzde 44,70 oranında yükseldi. Bu artış, altın yatırımcıları için büyük kazançlar sağladı.

Diğer değerli metaller de yükseldi

Altındaki yükselişe paralel olarak, diğer değerli metaller de güçlü bir şekilde arttı. Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da önemli oranlarda yükseldi. Bu artışlar, piyasadaki sıkı durum ve metallerle desteklenen borsa yatırım fonlarına (ETF) giren sermaye ile desteklendi.

Yatırımcılar, ABD hükümetinin olası bir kapanmasının bu hafta açıklanacak kritik iş verilerini geciktirebileceği ve bunun da Fed’in para politikası kararlarını belirsizleştirebileceğini değerlendiriyor. Bu belirsizlik, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.