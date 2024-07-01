İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, arama-kurtarma ve afet yönetimi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı koordinasyonluğunda bölgeye intikal eden öğrenciler, arama-kurtarma ve afet yönetimi konusunda kapsamlı eğitim aldı.

Yeşilköy AFAD Eğitim Merkezi ve İstanbul İtfaiyesi Resneli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere katılan öğrenciler, enkaza giriş, ağır makinelerin enkazdaki kullanımı, afetzedeye ilk müdahale ve afetzedenin enkazdan tahliyesi gibi konularda ders alarak hafif arama-kurtarma eğitimlerini tamamladılar.

Deprem bölgesinde aktif rol alan öğrenciler, ilk etapta Sağlık Bakanlığı eğitmenleri eşliğinde ilk yardım eğitimi alarak sertifika almaya hak kazandılar. Öğrenciler sertifikalarını, üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesinde düzenlenen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden ve İBB AFAD Koordinatörü Rezzak Elazat'ın elinden aldı.



Eğitimler sayesinde 15 kişilik bir ekip, olası bir afet durumunda bölgeye destek ekibi olarak giderek AFAD koordinasyonunda çalışmalara katılabilecek yetkinliğe sahip hale geldi.

Sadece doğal afetlere değil, orman yangınlarına karşı da özverili bir şekilde hazırlanan ekip, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla ek bir eğitim alacak.