İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü öğrencilerine yapay zeka ile tasarlanan Mevaris mankeni "Iris" tarafından Cosmos koleksiyonu tanıtıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fatoş Altınbaş'ın kreatif direktörlüğünde hayat bulan Mevaris, tasarımlarına yeni bir koleksiyon eklendi.

Geri dönüştürülmüş altınlarla üretilen Cosmos koleksiyonu, yapay zeka ile tasarlanan Mevaris mankeni "Iris" tarafından Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü öğrencilerinin beğenisine sunuldu. Koleksiyonu ilgiyle karşılayan öğrenciler, gelişen teknolojinin kendi alanlarıyla nasıl entegre olabileceğini gözlemledi.

Evrenin ve galaksinin gizemini, spiritüel ve sembolik anlamlarını mücevher sanatıyla buluşturan koleksiyon, özel hazırlanan enstalasyonları, yapay zeka tasarımlı mankeni ve ONSA rafinerisinden elde edilen geri dönüştürülmüş altının kullanımı gibi birçok ilke imza attı.

- "Öğrencilerimiz yenilikçi ve özgün fikirlerin nasıl ortaya konabileceğini deneyimledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı öğretim üyesi Dr. Raife Eyiler, öğrencilerin Cosmos koleksiyonunu görerek birçok önemli deneyim yaşadığını vurguladı.

Eyiler, "Altınbaş Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü olarak yapay zeka ve geri dönüştürülmüş altın gibi yenilikçi unsurların kullanımıyla, mücevher sanatının sınırlarının zorlandığına şahitlik etmiş olduk. Öğrencilerimiz de bu koleksiyon sayesinde yapay zeka gibi yeni teknolojilerin mücevher tasarımında nasıl kullanılabileceğini, geri dönüştürülmüş altın gibi sürdürülebilir malzemelerin mücevher sanatında nasıl değerlendirilebileceğini ve geleneksel mücevher tasarımının ötesine geçen, yenilikçi ve özgün fikirlerin nasıl ortaya konabileceğini deneyimledi." ifadelerini kullandı.