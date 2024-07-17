İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite tercih döneminde doğru tercih yapmanın, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamlarında önemli bir rol oynadığını bildirdi.



Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkden, tercihlerde yapılabilecek hataların adayların hayatlarını farklı alanlara yönlendirebileceğini belirterek, merkezi yatay geçişle yanlış tercihlerden geri dönülebileceğini kaydetti.

Tercih sürecinde dikkatli olmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Türkden, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle açıkladı:

"Seçilecek üniversite ve bölümün öğretim ortamının yeterliliği, akademik kadronun gücü, üniversitenin yurt dışı bağlantıları ve işbirlikleri, iş dünyası ve sanayi ile olan güçlü bağları, üniversitenin ulaşımı ve bulunduğu yer, kampüsün konumu ve çevresi, yaşam maliyetleri ve sosyal olanaklar, geleceğe dönük kariyer fırsatları."

Türkden, dikkat edilerek yapılan tercihler sayesinde öğrencilerin daha başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı geçirebileceklerine işaret etti.

Üniversite tercihlerinin, adayların gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyen önemli bir karar olduğunu hatırlatan Türkden, bu süreçte bilinçli ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.