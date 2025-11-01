Küresel belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun sürdüğü bu dönemde altın yeniden güvenli liman haline geldi. Ancak kazanç sağlamak için doğru zamanlama, stratejik alım ve saklama yöntemleri hayati önem taşıyor. İşte 2025 yılı altın yatırım rehberi ve kritik fiyat beklentileri...

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun devam ettiği 2025 yılında altın, bir kez daha yatırımcıların güvenli limanı konumunda. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikaları, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik yavaşlama sinyalleri altın fiyatlarını dalgalandırıyor.

Uzmanlara göre altın, uzun vadede yükseliş potansiyelini korurken kısa vadeli sert düşüşler yatırımcıları yanıltmamalı.

ALTIN PİYASASI ANALİZİ

Altın fiyatları son haftalarda ABD–Çin ticaret gerilimi, bölgesel çatışmalar ve küresel enflasyon baskılarıyla destekleniyor.

Finans kurumları, ons altının (XAU/USD) 2025 sonuna kadar 4.339 – 4.921 dolar bandına ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, küresel büyümedeki yavaşlama ve faiz indirim beklentilerinden güç alıyor.

KISA VADELİ RİSKLER

Altın fiyatlarındaki ani geri çekilmeler genellikle kâr satışlarından veya ABD Doları’nın güçlenmesinden kaynaklanıyor.

Analistler, bu düşüşlerin “alım fırsatı” olarak görülmesi gerektiğini, panikle satış yapan yatırımcıların zarar edebileceğini belirtiyor.

TEMEL ETKENLER

Altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca faktörler:

Merkez bankalarının altın rezerv politikaları

ABD tahvil faizlerindeki değişim

Küresel ticaret savaşlarının seyri

Jeopolitik gerilimlerin yoğunluğu

ALTIN YATIRIMI NASIL YAPILIR?

Altın yatırımında kârı maksimize etmek için dikkat edilmesi gereken 7 temel kural bulunuyor:

1. İŞÇİLİK MALİYETİNE DİKKAT EDİN

Altın takılarda (bilezik, küpe, yüzük) yüksek işçilik maliyeti bulunur. Yatırım amacıyla alınacak altın, 24 ayar gram altın, külçe altın veya Cumhuriyet altını olmalıdır. Bu türlerde işçilik ve makas farkı en düşüktür.

2. ALIM-SATIM MAKASINI KONTROL EDİN

Bankalar ve kuyumcular arasındaki alım-satım farkı değişkenlik gösterir. Makas farkı düşük olan satıcıdan alım yapmak, geri satışta maksimum kazanç sağlar.

3. SAKLAMA YÖNTEMİ HAYATİDİR: FİZİKİ Mİ, DİJİTAL Mİ?

Fiziki Altın: Uzun vadeli yatırımcılar için idealdir, ancak güvenlik riski taşır. En güvenli yöntem banka kasası kiralamaktır.

Dijital Altın: Bankalar aracılığıyla alınır, saklama ve taşıma riski yoktur. Ancak dijital işlemlerde makas farkı daha yüksek olabilir.

4. UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN: BİLEŞİK GETİRİNİN GÜCÜ

Altın kısa vadede spekülatif dalgalanmalara açık olsa da, uzun vadede enflasyona karşı güçlü koruma sağlar. Düzenli birikim yaparak bileşik getiriden faydalanmak, kazancı artırır.

5. GÜVENİLİR KURUMLARDAN ALIM YAPIN

Fiziki altın alırken mutlaka sertifika ve fatura talep edin. Online alımlarda satıcının TSE damgası ve ayar bilgisi kontrol edilmelidir.

6. PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ YAPIN

Tüm birikimi altına yatırmak risklidir. Altın, portföyde risk dengeleyici unsur olarak kullanılmalı; hisse, tahvil ve gayrimenkulle desteklenmelidir.

7. ZAMANLAMAYI DEĞİL, SİSTEMATİK ALIMI SEÇİN

Altının en dip noktasını yakalamak neredeyse imkânsızdır. Bunun yerine aylık veya 3 aylık düzenli alımlar (DCA yöntemi) uzun vadede daha kârlıdır.

2025 İÇİN ALTIN FİYAT BEKLENTİSİ

Analistler, 2025’in ikinci yarısında altın fiyatlarında kademeli artış öngörüyor.

Fed’in faiz indirimlerine gitmesi, jeopolitik risklerin sürmesi ve merkez bankalarının altın talebinin artmasıyla ons altının 5.000 dolar seviyesini test edebileceği tahmin ediliyor.