Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam saatlerinde 2 bin 385 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 azalarak 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın 2.528,50 TL'den, çeyrek altın ise 4.216,00 TL'den işlem görüyor.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, gün içerisinde alım satım yapacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 27 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları
Gram altın
Alış: 2 bin 528,01 TL
Satış: 2 bin 528,50 TL
Çeyrek altın
Alış: 4 bin 147,00 TL
Satış: 4 bin 216,00 TL
Yarım altın
Alış: 8 bin 319,00 TL
Satış: 8 bin 424,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 16 bin 613,00 TL
Satış: 16 bin 796,00 TL
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2 bin 386,80 USD
Satış: 2 bin 387,68 USD