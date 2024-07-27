Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam saatlerinde 2 bin 385 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 azalarak 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın 2.528,50 TL'den, çeyrek altın ise 4.216,00 TL'den işlem görüyor.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, gün içerisinde alım satım yapacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 27 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları

Gram altın

Alış: 2 bin 528,01 TL

Satış: 2 bin 528,50 TL

Çeyrek altın

Alış: 4 bin 147,00 TL

Satış: 4 bin 216,00 TL

Yarım altın

Alış: 8 bin 319,00 TL

Satış: 8 bin 424,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 16 bin 613,00 TL

Satış: 16 bin 796,00 TL

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2 bin 386,80 USD

Satış: 2 bin 387,68 USD