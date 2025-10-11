Altın fiyatları, küresel jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte yeniden ivme kazandı.

Hafta içinde ons altın 4.000 doları aşarak tarihi zirveye ulaştı. Bu yükselişin ardından bazı analistler, fiyatların önümüzdeki dönemde 6.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırıyor

Orta Doğu’daki çatışmalar, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD, Japonya ile Fransa’daki siyasi çalkantılar, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırıyor.

Düşük faiz ortamı, altının alternatif yatırım araçlarına karşı üstünlüğünü güçlendirdi.

Merkez bankaları ve fonlar altına yöneliyor

Dünya genelinde merkez bankaları, rezerv çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını artırmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, 2025 başından bu yana altın destekli ETF’lere 64 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Bu, son dört yılda yaşanan 23 milyar dolarlık çıkış trendinin tersine dönmesi anlamına geliyor.

Hindistan’da da altın ETF’lerine ilgi rekor seviyeye ulaştı. Eylül ayında kaydedilen girişlerle yönetilen toplam varlık 10 milyar dolara yükseldi.

Uzmanlardan 2025–2026 altın tahminleri

Bank of America Başstratejisti Michael Hartnett, geçmiş boğa piyasalarını referans göstererek altının gelecek baharda 6.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, Aralık 2026 için altın fiyatı tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara revize etti.

Wheaton Precious Metals CEO’su da önümüzdeki 12 ayda 5.000 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

HSBC: “Ralli 2026’ya kadar sürebilir”

HSBC ekonomistlerine göre, jeopolitik riskler ve küresel mali belirsizlikler altın fiyatlarını 2026’ya kadar desteklemeye devam edecek.

Banka, 2025 yılı boyunca altının 3.700 – 4.050 dolar, 2026’da ise 3.600 – 4.400 dolar bandında işlem göreceğini tahmin ediyor.

Fed’in faiz indirimi döngüsünün hız kazanması ve arz artışı, yükseliş temposunu sınırlayabilir.

Uzmanlar: “Uzun vadeli trend yukarı yönlü”

CIBC Capital Markets analisti Anita Soni, altın fiyatlarının 2026–2027 yıllarında 4.500 dolar civarında seyredeceğini, 2028’de 4.250 dolara, 2029’da ise 4.000 dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

Soni’ye göre ABD’deki ticaret tarifeleri belirsizliği ve uzun vadeli enflasyon endişeleri, altına olan talebi desteklemeye devam edecek.

Fed etkisi: Faiz indirimi altını besliyor

Fed, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez faiz indirimine giderken, yıl sonuna kadar 50 baz puanlık ek indirim bekleniyor.

Bu durum, faiz getirisi olmayan altının daha cazip hale gelmesini sağladı.

Uzmanlara göre, faizlerin düşük seyretmesi ve ekonomik belirsizliklerin artması, altının uzun vadeli yükseliş trendini güçlendirecek.