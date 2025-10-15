Ons altın 4 bin 190 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve artan güvenli liman talebi altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Ons altın 4 bin 190 dolarla rekor kırdı

Altın fiyatları güvenli liman talebinin artmasıyla yeni bir rekora imza attı.

ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanmasıyla birlikte, ons altın 4 bin 190 dolara kadar yükseldi.

Uzmanlar, son dönemde yaşanan siyasi belirsizlikler, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz politikası yönlendirmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Powell’ın açıklamaları altın fiyatlarını destekledi

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, “ABD hükümetinin kapanması ve Jerome Powell’ın güvercin açıklamaları, altın fiyatlarının yükselişini hızlandırdı.” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin “beklenenden biraz daha sağlam” bir rotada olduğunu söyledi. Powell, faiz kararlarının “toplantıdan toplantıya” alınacağını, zayıf istihdam ve yüksek enflasyon arasında denge kurulacağını ifade etti.

Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını artık neredeyse kesin görüyor.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazandı

Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 59,5 oranında değer kazandı.

Bu artışta;

Küresel jeopolitik gerginlikler,

ABD’nin faiz indirimine yaklaşması,

Merkez bankalarının artan altın alımları,

Doların zayıflaması,

Yatırım fonlarının altına yönelmesi

etkili oldu.

Güncel altın fiyatları (15 Ekim 2025)

ONS ALTIN:

Güne 4.190 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4.140 dolar, en yüksek 4.190 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 4.171 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN:

Gram altın ise güne 5.569 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 5.566 TL, en yüksek 5.636 TL seviyesini gördü. Şu anda 5.614 TL civarında işlem görüyor.

Uzmanlara göre yükseliş devam edebilir

Ekonomistler, faiz indirim beklentilerinin sürdüğü ve siyasi risklerin arttığı bir dönemde altının “güvenli liman” rolünü güçlendirdiğini belirtiyor.

Bazı analistler yıl sonuna kadar ons altının 4.300 dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor.