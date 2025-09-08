Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı 4 bin 755 lira seviyesinde kapatmasının ardından yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 4 bin 794 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, şu sıralarda 4 bin 787 lira civarında işlem görüyor.

Ons altın da rekor kırarak 3 bin 613 dolara yükseldi. Saat 10.50 itibarıyla ons fiyatı 3 bin 608 dolar seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları (Saat 10.50 itibarıyla)

Gram altın: 4 bin 787 TL

Çeyrek altın: 7 bin 897 TL

Cumhuriyet altını: 32 bin 239 TL

Ons altın: 3 bin 608 Dolar

Fed beklentileri altını destekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin öngörülerin altında kalması, piyasada Fed’in bu yıl sonuna kadar yapacağı faiz indirimi sayısına yönelik beklentileri artırdı. Daha önce 2 indirim öngörülürken, bu sayı 3’e yükseldi.

Analistler, faiz ile altın fiyatları arasındaki ters korelasyon nedeniyle bu beklentilerin altını güçlü tutmaya devam ettiğini belirtiyor.

Teknik görünüm

Uzmanlara göre altının ons fiyatında:

3.600 dolar seviyesi direnç ,

3.550 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor.

Bugün piyasalar, yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getirisi, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi verilerini takip edecek.