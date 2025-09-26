Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı yeni rapor, Bitcoin’in uzun vadede altının izlediği yolu takip edebileceğini ve 2030’a kadar merkez bankalarının rezervlerinde yer bulabileceğini öne sürdü. Raporda, kripto paranın zamanla daha az dalgalı hale geleceği ve finansal portföylerde meşru bir bileşen haline gelebileceği belirtildi.

Bitcoin ve altın: Tarihten dersler

Raporda dikkat çeken değerlendirme şöyle:

“Altın da ilk yıllarında büyük dalgalanmalar yaşamış, zamanla bu oynaklık azalmıştı. Bugün Bitcoin’in karşılaştığı kuşku ve spekülasyon, bir zamanlar altının da başına gelmişti. Görünen o ki tarih kendini tekrarlıyor.”

Analistler, Bitcoin’in yaygınlaşması ve düzenleyici adımların devreye girmesiyle fiyat dalgalanmalarının azalacağını, bu sürecin altının bir yüzyıl önceki yolculuğunu hatırlattığını ifade ediyor.

ETF ve kurumsal yatırımların rolü

Deutsche Bank, Bitcoin ETF’lerinin kurumsal portföylere girmesi ve ABD ile İngiltere’deki düzenlemelerin kripto paranın olgunlaşmasını hızlandırdığını belirtiyor. Banka, geçtiğimiz ağustosta Bitcoin’in 30 günlük volatilitesinin tarihi düşük seviyelere gerilerken fiyatının rekor kırdığına dikkat çekti.

"Bu tablo, Bitcoin portföylerde daha fazla yer aldıkça fiyat ve oynaklık arasındaki bağın zayıflamaya başladığını gösteriyor."

2030’da rezerv varlık olabilir

Raporda öne çıkan iddialı öngörü, Bitcoin’in 2030’a kadar merkez bankalarının rezervleri arasında yer alabileceği yönünde. Deutsche Bank, altın ve Bitcoin’in aynı anda merkez bankası bilançolarında yer bulabileceğini vurguladı.

Bitcoin’in sınırlı arzı ve hükümetlerden bağımsız yapısı, altınla benzerlik gösterirken taşınabilirliği ve erişilebilirliği ile avantaj sağlıyor.

Bitcoin hala riskli

Raporda, Bitcoin’in önünde hâlâ önemli risklerin bulunduğu da hatırlatıldı. Yüksek volatilite tamamen ortadan kalkmış değil; siber saldırı tehlikesi ve altına kıyasla düşük likidite sorunları sürüyor. Ayrıca, Bitcoin’in “içsel değeri olmayan, tamamen spekülatif bir araç” olduğu eleştirileri rezerv varlık olma yolunda engel teşkil edebilir.

Deutsche Bank, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

“Finansal piyasaların tarihi, insanların geleneksel varlıklardan uzaklaşma arzusunu ortaya koyuyor. ABD’nin öncülük edeceği bir süreçte Bitcoin, spekülatif bir araç olmaktan çıkıp küresel finansın meşru bir bileşenine dönüşebilir.”