25 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik beklentiler, altının ons fiyatını yukarı çekerken, gram altın da 3.000 TL sınırına yaklaştı.

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 2.670 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu artışla birlikte gram altın 2.919 TL’ye yükseldi ve tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Çeyrek altın ise 4.880 TL’ye ulaşarak rekor seviyeye tırmandı​.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin artmasıyla altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Ekonomik durgunluk ve küresel belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. ABD tüketici güven endeksinin son dönemde beklenmedik şekilde düşmesi, Fed'in daha büyük faiz indirimlerine gitme olasılığını artırdı​.

Türkiye’deki yatırımcılar da altındaki bu hızlı yükselişi yakından izliyor. Özellikle faiz indirimlerine dair yeni sinyaller, altın fiyatlarının daha da artacağı beklentisini güçlendiriyor. Ayrıca Hazine’nin uluslararası piyasalarda tahvil ihracı planları da piyasalardaki oynaklığı etkileyen önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.