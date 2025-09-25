Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 5 milyon 133 bin liradan tamamladı.

Gün içi dalgalanma

Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 158 bin lirayı gördü. Önceki kapanışta fiyat 5 milyon 147 bin lira seviyesindeydi.

İşlem hacmi 7,2 milyar lira

KMKTP’de altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137 lira, işlem miktarı ise 1.410,54 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430 lira oldu.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şunlar oldu:

NMGlobal Kıymetli Madenler

Vakıf Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Akbank

Günün verileri

Önceki kapanış: 5.147.000 TL – 3.745 $/ons

En düşük: 4.960.000 TL – 3.720 $/ons

En yüksek: 5.158.000 TL – 3.862 $/ons

Kapanış: 5.133.000 TL – 3.852,40 $/ons

Ağırlıklı ortalama: 5.102.246 TL – 3.840,52 $/ons