Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 5 milyon 133 bin liradan tamamladı.
Gün içi dalgalanma
Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 158 bin lirayı gördü. Önceki kapanışta fiyat 5 milyon 147 bin lira seviyesindeydi.
İşlem hacmi 7,2 milyar lira
KMKTP’de altın işlemlerinin toplam hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137 lira, işlem miktarı ise 1.410,54 kilogram olarak kaydedildi.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430 lira oldu.
En fazla işlem yapan kurumlar
Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şunlar oldu:
-
NMGlobal Kıymetli Madenler
-
Vakıf Katılım Bankası
-
Albaraka Türk Katılım Bankası
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası
-
Akbank
Günün verileri
-
Önceki kapanış: 5.147.000 TL – 3.745 $/ons
-
En düşük: 4.960.000 TL – 3.720 $/ons
-
En yüksek: 5.158.000 TL – 3.862 $/ons
-
Kapanış: 5.133.000 TL – 3.852,40 $/ons
-
Ağırlıklı ortalama: 5.102.246 TL – 3.840,52 $/ons