Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin liraya yükseldi.
Gün içi fiyat aralığı
Altın piyasasında standart altının kilogramı gün içinde en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 998 bin lirayı gördü. Dün 4 milyon 919 bin liradan kapanan fiyat, bugün 5 milyon liraya yaklaşarak dikkat çekti.
İşlem hacmi 8,5 milyar lirayı aştı
KMKTP verilerine göre altın piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin lira oldu. İşlem miktarı ise 1.717,82 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 948 milyon 873 bin lirayı geçti.
En fazla işlem yapan kurumlar
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar şunlar oldu:
-
Vakıf Katılım Bankası
-
Türkiye İş Bankası
-
NMGlobal Kıymetli Madenler
-
Ahlatcı Metal Rafineri
-
Yapı ve Kredi Bankası