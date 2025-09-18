Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin liraya yükseldi.

Gün içi fiyat aralığı

Altın piyasasında standart altının kilogramı gün içinde en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 998 bin lirayı gördü. Dün 4 milyon 919 bin liradan kapanan fiyat, bugün 5 milyon liraya yaklaşarak dikkat çekti.

İşlem hacmi 8,5 milyar lirayı aştı

KMKTP verilerine göre altın piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin lira oldu. İşlem miktarı ise 1.717,82 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 948 milyon 873 bin lirayı geçti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar şunlar oldu:

Türkiye İş Bankası

NMGlobal Kıymetli Madenler

Ahlatcı Metal Rafineri

Yapı ve Kredi Bankası