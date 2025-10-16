Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 6 milyon 3 bin liradan tamamladı. Gün içinde fiyatlar arasında 48 bin TL fark oluştu.

Altın 6 milyon lirayı geçti

Altın piyasasında günün en düşük seviyesi 5 milyon 655 bin lira, en yüksek seviyesi ise 6 milyon 15 bin lira olarak kaydedildi.

Günün sonunda standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya çıkarak günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1’lik artışla tamamladı.

Dün günü 5 milyon 825 bin lira seviyesinde kapatan altın, bugün sert yükselişle dikkat çekti.

İşlem hacmi 4,6 milyar lirayı aştı

KMKTP verilerine göre altında toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira oldu.

En fazla işlem yapan kurumlar

Günün sonunda altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı: