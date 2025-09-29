Son dönemde hızla yükselen altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının yıl sonunda 5600-5700 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirterek, “Altını olan bence satmasın” ifadeleriyle dikkat çekti.

Altın fiyatları yükselişte

Vatandaşların “güvenli liman” olarak gördüğü altın, yaz aylarından itibaren yeniden artış trendine girdi. Bu durum yatırımcıların “satmalı mıyım yoksa beklemeli miyim?” sorusunu gündeme taşıdı.

“Altınlarınızı satmayın” uyarısı

Tgrthaber.com’a konuşan ekonomist Filiz Eryılmaz, altın sahiplerine satış konusunda acele etmemeleri çağrısı yaptı. Eryılmaz, “Altın yıl sonunda 5600-5700 TL bandına gelebilir. Bu nedenle altınlarını satmasınlar” dedi.

Yeni yılda daha güçlü artış beklentisi

Eryılmaz, yakın vadede altının zaman zaman yatay seyredeceğini, ancak 2026’nın ilk yarısında yeniden güçlü bir artış beklediklerini belirtti.

Cuma gününe dikkat

ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Eryılmaz, “Veriler güçlü gelirse altın ve gümüşte kısa süreli düşüş olabilir. Yatırımcılar bu tarihe dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.