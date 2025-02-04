Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum’un daha yaşanabilir ve güçlü bir ticaret merkezi haline gelmesi için önemli açıklamalarda bulundu. Yalı Caddesi esnafı ile buluşan Başkan Gençay, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durduklarını belirtti.

Esnafla birlikte güçlü yarınlar için çalışıyoruz

Başkan Gençay, “Esnaflarımızın karşılaştığı sorunları detaylı bir şekilde ele aldık. Altınkum’u daha hareketli, yaşanabilir ve güçlü bir merkez haline getirmek için hep birlikte çalışacağız. Esnafımızın emeğini, alın terini koruyarak mahallemizi hak ettiği seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.