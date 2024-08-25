İstanbul’da zeytin ticaretiyle tanınan Levent Usluer, 30 yılı aşkın süredir sektörde elde ettiği tecrübesini yenilikçi bir adımla taçlandırdı. Bursa’nın Gemlik ve İznik zeytinlerini yenilebilir altın tozu ile kaplayarak ürettiği zeytinler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek koruma altına alındı. Usluer, bu eşsiz zeytini Ortadoğu’nun lüks sofralarına sunuyor.

Lüks sofraların yeni gözdesi: Altın kaplamalı zeytin

Usluer’in altın kaplamalı zeytinleri, özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin dikkatini çekti. 24 adet zeytinden oluşan bir kutu, tam 300 dolara satılıyor ve bu lüks ürün yoğun taleple karşı karşıya. Levent Usluer, “Zeytin zaten çok kıymetli bir gıda. Biz de bu kıymeti daha da artırarak, yenilebilir altın kaplamayla zeytinlerimizi süsledik. Patentimizi aldık ve üretimimizi genişletiyoruz. Ancak talepler o kadar yoğun ki, neredeyse yetişemiyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden gelen talep baş döndürücü. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz,” diye konuştu.

Taleplere yetişemiyoruz

Levent Usluer, zeytine kattığı bu yeni değerle uluslararası arenada dikkat çekiyor. Arap şeyhleri ve Ortadoğu’nun zenginleri tarafından büyük bir ilgi gören bu zeytinler, Usluer’in ifadesiyle, taleplere yetişilemeyecek kadar popüler hale geldi.