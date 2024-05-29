Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci başkanlığında bir araya gelen belediye ekipleri, ilgili müdürler ve bölge sorumluları, proje alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda projelerin yeniden hayata geçirilmesine karar verildi.

Geçmişte de canlandırma çalışmaları yapılmıştı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, geçmişte Kuyudere Projesi'ni canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlattı. Ertaş, "Kuyudere Projesi'ni canlandırmak için geçmişte de çalışmalar başlatmıştık. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu çalışmalar tamamlanamadı" dedi.

Bölgeye katkı sağlayacak

Altınoluk Meydanı'nın eski cazibesine kavuşturulması ve Kuyudere Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artacağını ve yerel ekonominin canlanacağını kaydeden Başkan Ertaş, projelerin tamamlanması için kısa sürede çalışmalara başlanacağını ve en kısa sürede tamamlanacağını müjdeledi.