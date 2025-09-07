TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona kötü bir başlangıç yapan Altınordu, 3’üncü hafta mücadelesinde sahasında 24Erzincanspor’a 1-0 yenildi. İzmir temsilcisi 1 puanla düşme hattında kalırken, Erzincan ekibi ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı
Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynanan karşılaşmada taraflar ilk yarıda pozisyon üretse de gol bulamadı. Soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Oltan Karakullukçu topu ağlarla buluşturdu
Mücadelenin 76’ncı dakikasında 24Erzincanspor’un tecrübeli forveti Oltan Karakullukçu sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Altınordu’nun çabaları sonuç vermeyince Erzincan temsilcisi sahadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Altınordu 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı ve düşme hattından çıkamadı. 24Erzincanspor ise puanını 5’e çıkararak ligde moral buldu.