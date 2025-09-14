2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 2025-2026 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Geçen sezon Play-Off yarı finaline yükselen kırmızı-lacivertliler, bu yıl ise ilk 4 haftada galibiyet alamayarak yalnızca 2 puan toplayabildi.

İlk 4 maçın sonuçları

Altınordu, sezonun ilk haftasında evinde Erbasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından İskenderunspor’a 4-0, 24 Erzincanspor’a ise 1-0 mağlup oldu. Son olarak Adana FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İzmir ekibi, 4 hafta sonunda düşme hattına geriledi.

Kadroda büyük değişim

Sezon başında kadrosunun önemli oyuncularını kaybeden Altınordu, transfer döneminin son günlerinde atağa kalkarak 7 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi. Ancak yapılan takviyeler henüz sahaya yansımadı.