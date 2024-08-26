TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı. Genç kaleci Umut Keseci'nin geçen hafta 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaşmasının ardından, İzmir ekibi 17 yaşındaki kaleci Muhammed Kerem Türkmen'i A takım kadrosuna dahil etti. Çamdibispor'da futbola başlayan Kerem, 11 yaşındayken, 2018 yılında Altınordu'ya transfer olmuştu.

Geçen sezon U17 takımının kalesini koruyan genç file bekçisi, şubat ayında profesyonel sözleşmeye imza attı. Kerem, 2022 yılında Azerbaycan ile oynanan özel maçta U16 Milli Takımı'nın kalesini koruyarak milli formayı da giymişti. Altınordu, yeni sezon öncesinde Alanyaspor'a transfer olan kaleci Mert Furkan Bayram'ın yerine altyapıdan kaleci Efe Kaan Yıldız'ı da A takım kadrosuna dahil etmişti.