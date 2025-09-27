2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Elazığspor'a 2-1 yenilen Altınordu, deplasmanda Ankaragücü'ne karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Altınordu, Başkent'ten zaferle dönmeyi hedefliyor

Geçen hafta evinde Elazığspor’a mağlup olarak 5 maçta 2 puanda kalan Altınordu, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Başkent'te 4 puanla 10. sırada yer alan Ankaragücü, Altınordu için zorlu bir rakip olurken, kırmızı-lacivertli takım, 3 puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Müsabakada Altınordu’nun bazı önemli oyuncuları forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezasını çeken Burak ile tedavisi süren Sercan, Ankaragücü karşısında görev alamayacak. Ancak, cezalı durumdan çıkan Mustafa ise sahada olacak.

Son karşılaşmada Altınordu galip gelmişti

Altınordu, son olarak 20 Nisan 2022’de Ankaragücü’ne deplasmanda 3-2 galip gelmişti. O sezon Ankaragücü şampiyon olarak Süper Lig'e yükselirken, Altınordu bir puan farkla ligde kalmayı başarmıştı. İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Altınordu 4 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.