Altınordu, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. İzmir ekibi, sakatlık ve cezalar nedeniyle eksik kadroyla mücadele edecek. Altınordu, 2 puanla düşme hattında bulunurken, Ankaragücü'nü yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Altınordu, Ankaragücü deplasmanına eksik kadroyla çıkacak. Sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, kırmızı kart cezası bulunan ön libero Burak Gültekin de bu maçta görev alamayacak. Takımın savunma oyuncusu Mustafa Kocabaş ise kupadaki kırmızı kart cezasını Elazığspor maçında çektikten sonra görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Altınordu'nun hedefi galibiyet

İzmir temsilcisi, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayarak düşme hattında yer alıyor. Bu kötü başlangıca son vermek isteyen Altınordu, Ankaragücü’nü yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Ligde şu an 2 golle en az gol atan takımlardan biri olan Altınordu, hücumda da sıkıntı yaşıyor.

Furkan Yöntem kadroda yok

Altınordu'da, geçtiğimiz sezon ikinci kez çapraz bağları kopan Furkan Yöntem de kadroda yer almayacak. Yöntem, uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönüş için hazır olmasına rağmen, bu maçta takıma katkı veremeyecek.