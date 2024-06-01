2018-2019 sezonunda Arminia Bielefeld U17 takımı ve Arminia Bielefeld U19 Takımları ile maçlara çıkan Altınordu’nun yeni transferi 2020-21 sezonunda FSV Frankfurt Takımına transfer oldu. Son iki sezondur SC Wiedenbrück’te forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda 24 maçta forma giyip 5 gol atarken 2023-24 sezonunda ise 34 maçta 6 gol attı. Bahattin Karahan Almanya Regional Lig’in en süratli futbolcusu olarak biliniyor.

BAHATTİN DURAN: KALBİMİ SAHAYA BIRAKMAYA GELDİM

İmza töreninde Altınordu TV’ye açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, “Altınordu’ya gelmek benim için büyük bir fırsat oldu. Burada çok güzel bir tesis gördüm. Böyle bir tesisi hayatımda görmemiştim. Başkanımız ile de karşılaştık. Beni çok iyi karşıladı ondan dolayı da mutlu oldum. Kendisine teşekkür ederim. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Ben de çok çalışacağım, kalbimi sahaya bırakmaya geldim” dedi.

Altınordu A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da geleceğe yatırım yapmanın sabır işi olduğunu ifade ederek, “Yeni transferimiz Bahattin’i çok iyi izledik. Potansiyelli bir oyuncu. İşini düzgün yapan bir genç kardeşimiz. İnşallah burada başarılı olur ve takımımıza katkı sağlar. Bahattin ile birlikte bir çok gencimizi takımımıza adapte edeceğiz” diye konuştu.