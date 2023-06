Kulüp kanalına açıklamalarda bulunan Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarının devri konusunda stratejik ortak arayışlarının sürdüğünü ifade etti. "Altınordu’yu devraldığımız günden beri üstüne koyarak yolumuza devam ettik" diyen Özkan, "Özellikle tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde tüm takımlar bu salgınla uğraşırken biz Kuşadası’ndaki Beytullah Baliç Yerleşkemiz’de bu süreci iyi yönettik. Maçların seyircisiz oynanması da bizim adımıza büyük avantaj oldu. Süper Lig’e yükselmek için final maçı oynadık ve bu maçı kaybedince lige çıkamadık. Bu süreçten Altınordu olarak zarar gördük" dedi.



Geçen sezonu istedikleri gibi tamamlayamadıklarını anlatan Özkan, "Şu anda A takım yarışmacı haklarımızın devri konusunda stratejik ortakla iş birliği yapmak istiyoruz. Ortak bulamazsak da dünyanın sonu değil. Bizim tesislerimiz her yönüyle hazır. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni tasarruf tedbirleri kapsamında kapatacağız. Takımımız Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’ne gelecek. Yanımıza alacağımız ortakla her şeyi madde madde dökerek belirgin hale getirip onlarla bir stratejik iş birliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Özkan, stratejik ortaktan beklentilerini de şöyle açıkladı:

"Stratejik ortaktan da istediğim takımı bir an önce Süper Lig’e çıkarmasıdır. Yani benim yapamadığımı yapacak ortak arıyorum. Aldığımız ortak, Altınordu’yu önce 1'inci Lig’e ardından Süper Lig’e çıkartacak, sonrasında da hem A takımı hem de akademisi ile Avrupa’yı hedefleyen, kurumsal yapı içinde bir takım olmak istiyoruz. Avrupa’da zaten bu işler böyle gidiyor."



"AKADEMİYE ÖZEN GÖSTERİLECEK"

Stratejik ortakların akademiye de gereken özeni göstermesi gerektiğini belirten Seyit Mehmet Özkan, "Böyle olunca da herkesin motivasyonu yükselecek akademimizden daha canlı oyuncular yetişecek. Biz biraz A takıma biraz akademiye bakınca bu işler olmuyor. Benim aradığım Altınordu armasını dünya kulübü yapabilmek stratejik ortak lazım, normal ortak değil. A takımımızın yarışmacı haklarının devri konusunda almış oluğumuz kararın ardından bugüne kadar birçok kişi bize ulaştı ama ulaşanların hepsi normal ortak idi. Benim şu ana kadar beklediğim ortaklık yapısı çıkmadı" diye konuştu.



"GÖNLÜMDEN SADETTİN SARAN GEÇİYORDU"

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Türkiye’den stratejik iş birliği yapmayı planladığı isimler konusunda da şunları ifade etti:

"Gönlümden geçen Saran Grubu ile bu işi yapmaktı. Sadettin Saran ile stratejik ortaklığa girmeyi istiyordum. Kendisini de çok iyi tanıyorum. Şu anda kendisi Fenerbahçe başkanlığına hazırlanıyor, sırasını bekliyor. Yine bir başka stratejik iş birliği yapmak istediğim kişi Fikret Öztürk idi. Fikret Öztürk’ün hem Antalyaspor hem de Bodrumspor ile ortaklığı var. Şu anda müsaitliği yok. Fikret ağabey ile iş birliği yapmak isterdik. Üçüncü kişi ide Nevzat Aydın idi. Nevzat Aydın da futbol sektörüne girmek istiyor. Ancak kendisi İstanbul’da yaşadığı için İstanbul’dan kulüp arıyor. Kendisi İstanbul dışına çıkmak istemediği için stratejik ortaklık olmadı. Benim aradığım insanlar bu tarz kişilerdi. Bize gelen bütün talepler stratejik ortak yerine normal ortaklık teklifleri gibi oldu. Ben kulübün yarışmacı haklarını devrettiğim zaman benim gözümün arkada kalmaması lazım. Rasyonel adımlarla ciddi örgütlenme ile yapmak lazımdı fakat şu an bunlar olmadı" diye konuştu.



YABANCI ORTAKLAR DA GÜNDEMDE

Başkan Seyit Mehmet Özkan, yurt dışındaki yatırımcılarla yapılan görüşmeler hakkında ise "Türklerle istediğimizi bulamayınca yabancı ortak arayışlarına döndük. Şu anda görüştüğümüz üç grup var. Bunun avantajlarının olduğu kadarıyla dezavantajları da var. Olma ihtimaline karşılık olmama ihtimali de var. Görüştüğümüz kişiler 6-7 ay öncesine kadar takımı Süper Lig’e çıkar ortak olalım diyorlardı şimdi ise keşke düşmeseydiniz demeye başladılar. Bu anlamda süreç böyle geçiyor. Bu sezon istediğimiz ortağı bulur muyuz bulamaz mıyız bilemiyorum. Ben gelecek kişi veya gruplardan önce para değil, ortağın bu işi yapabilirliği ve benim çizdiğim çerçeveyi görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"YABANCI KURALINI DİRETEMEM"

Prensip gereği A takımda yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu'da Mehmet Özkan son olarak, "Yabancı ortak olursa ve buraya yatırım yapacaksa öyle, 'Yabancı oyuncu oynatmayacaksın' diye kısıtlayıcı madde koyamam. Ben burayı yönetirken A takım maçlarında ilk 11’de 4 öz kaynak sistemi oyuncusu oynayacak diye kural koyabiliyordum. Yabancı ortak gelirse bunları kullanacaktır. Biz 1'inci Lig’de mücadele ettiğimiz sürece kendi öz kaynak sisteminden yetiştirdiğimiz oyuncularımızla, yabancı oyuncu oynatmadan mücadele ettik. İnsanlara heyecan vermişiz, farkındalık oluşturduk. Altınordu’yu bir adım ileriye oynatmak için stratejik ortak yapacağız" cümlelerini kullandı.