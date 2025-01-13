TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolundaki sorunların temelinde yetişkinlerin olduğunu belirterek, sporun toplum için önemine dikkat çekti.

"Suçlu çocuklar değil, yetişkinler"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Pamukkale Altınordu Futbol Okulları etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türk futbolunun gelişim eksikliklerini sorguladı. Özkan, "Eğer Türk futbolunda bir şeyler yapılamıyorsa bunun suçlusu çocuklar değil, yetişkinlerdir" diyerek, sorunun temelinin ailelerden ve yetişkinlerden kaynaklandığını ifade etti.

"Hareketli toplumlar ileriye gider"

Özkan, sporun toplumun gelişimindeki önemine de değindi. "Hareketli toplumlar kendilerini geliştiren, meraklı olan, kıpır kıpır toplumlar daha çok ileriye giderler" diyen Başkan Özkan, Türkiye'de sporun yeterince yapılmadığına dikkat çekti. "Sadece futbol değil, atletizm, yüzme, voleybol, basketbol gibi birçok spor dalında da lisanslı oyuncu sayımız çok az" şeklinde konuştu.

Altınordu'nun misyonu: "Türkiye'nin kulübüyüz"

Başkan Özkan, Altınordu'nun sadece İzmir kulübü olmadığını, Türkiye'nin kulübü olarak herkesin ikinci takımı olmayı hedeflediklerini vurguladı. "Biz Türkiye'nin Altınordu'suyuz. Biz İzmir'den çıktık ama lütfen kimse bizi İzmir kulübü olarak görmesin. Biz Türkiye'nin kulübüyüz" diyerek, kulübün ülke çapında bir misyon taşıdığını belirtti.

20 bin çocuğa spor imkanı

Altınordu'nun genç yeteneklere yönelik yaptığı yatırımların arttığını dile getiren Özkan, "Şu anda 20 bin çocuğa spor yaptırıyoruz. Bu sayı giderek artıyor ve daha da iyi yapmak için çabalayacağız" dedi. Bu açıklamayla, kulübün alt yapıya verdiği önemin altını çizdi.