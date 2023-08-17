Başkan Özkan, iki futbolcunun adını verdikleri Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisi'nde gerçekleştirilen sezon açılışında Leicester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'in transferlerini yorumladı.



İnciraltı'nda açtıkları sahanın ismini Çağlar ve Cengiz Sahası koyduğunu ifade eden Başkan Özkan, "Bu sahanın adını Çağlar ve Cengiz koydum çünkü öz kaynağımızdan yetişen iki futbolcumuz ülkemizi Avrupa’da temsil eden spor elçisi oldular. Aynı zamanda A Milli Takım'ın değişmez oyuncuları arasına girdiler. Bu bizim için çok önemli bir gurur kaynağı. Cengiz Ünder, bize 10 yaşında gelmişti, bu tesiste de elit takımlarımızla ilgili U10’dan itibaren başlıyoruz. Bu anlamda Çağlar da ilk yurtdışına transfer ettiğimiz çok değerli bir oyuncumuzdur. O yüzden Çağlar ve Cengiz Sahası dedik. İnşallah onların da takvimleri müsait olursa bir gün burada bizim çocuklarımızla onları bir araya getirmeyi planlıyoruz" dedi.



"ÇAĞLAR AVRUPA'DA SPOR ELÇİMİZ"



Başkan Seyit Mehmet Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Premier Lig'den La Liga'ya geçtiğini ve Avrupa'da spor elçiliğimize devam ettiğini söyledi. Özkan, Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda, "Fransız Ligi, Cengiz Ünder için çok iyi bir yerdi. Onun oyun stiline uygun bir ligdi. Fransa Ligi’nden İspanya Ligi’ne de transfer olabilirdi. İspanya Ligi Cengiz’in oyun sitiline uygun bir lig. Orada pozitif futbol oynanıyor. La Liga, Cengiz’in fantastik oyun stiline uygun bir lig aslında ama Türkiye’ye geldi. Bu profesyonel hayat tabii, benim herhangi bir eleştiri yapmaya hakkım yok. Allah ayağını düz bastırsın. İnşallah hem Fenerbahçe kulübünde hem de A Milli Takım'ımızda yine belki de 10 sene Cengiz’i gururla izlemeye devam edeceğiz" dedi.



"CENGİZ'İN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ İSTEMEZDİM"



"Süper Lig de iyi. Süper Lig’in de kalitesi yükseldi" diyen Mehmet Özkan, "O anlamda Süper Lig’de ne kadar iyi kaliteli oyuncular olursa bizim oyuncularımız da kendilerine örnek oyuncuları rol model edinirler. Cengiz’in de Türkiye’ye gelişini istemezdim işin açıkçası yani ama geldi. Sonunda bu profesyonellik. Tabii ki herkes de ekmeğine kılıcını sallıyor. Mutlaka insanoğluna 35-40’ından sonra koskoca önünde bir 35-40 yıl var. Onları da düşünerek hayatını yönetmesi lazım. Bu anlamda Cengiz evladımıza da üstün başarılar diliyorum. Bütün Türk futbolundaki Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, BAL Ligi bütün kulüplerimize de öz kaynaklarına da yatırım yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.