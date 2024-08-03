Altınordu, dış transfer defterini kapattı ve sadece Uşakspor'dan alınan ön libero Halil Can Cemali'yi kiralık gönderme kararı aldı. Kartepe kampı sonrası hazırlıklarını Torbalı'daki tesislerinde sürdüren kırmızı-lacivertliler, altyapıdan yetişen gençler ve gurbetçi oyuncuların çoğunlukta olduğu bir takım kurdu. Sezonun ilk haftasında İnegölspor'u konuk edecekler.

Olcay Şahan'ın yönetiminde Altınordu, genç ve dinamik bir kadro ile yeni sezona hazırlanıyor. Gurbetçi oyuncuların da yer aldığı takım, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.