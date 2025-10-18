2’nci Lig Beyaz Grup’ta galibiyetle tanışamayan Altınordu, liderlik koltuğundaki Batman Petrolspor’a konuk olacak.

Altınordu zorlu deplasmanda

2’nci Lig Beyaz Grup’ta 7 maç sonunda galibiyeti bulunmayan Altınordu, düşme hattında 3 puanla yer alıyor. Yarın Batman Petrolspor ile deplasmanda karşılaşacaklar.

Müsabaka Batman Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Maçı Tolga Akbaba yönetecek.

“İyi hazırlanıyoruz”

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Takım olarak iyi hazırlandık. İyi bir sonuçla evimize döneceğimize inanıyoruz.”

Altınordu, bu maçla birlikte ilk galibiyetini almayı ve düşme hattından çıkmayı hedefliyor.