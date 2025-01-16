TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışını sürdüren Altınordu, altyapısından yetişen genç oyuncularına tecrübe kazandırma hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha oyuncusu Ege Arslan ve stoper Hasan Berat Kayalı’yı daha önce 3. Lig temsilcisi Efeler 09 Spor FK’ya kiralayan kırmızı-lacivertliler, 3 genç ismi daha Aydın ekibine gönderme kararı aldı.

Altınordu, 18 yaşındaki sol kanat oyuncuları Furkan Emin Kaçmaz ve Arif Asaf Gültekin ile 20 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş’ı ikinci devrede Efeler 09 Spor FK’da forma giymeleri için kiraladı. Bu hamleyle birlikte Altınordu, devre arasında toplamda 5 oyuncusunu Efeler temsilcisine kiralamış olacak.

Sezon başında Efeler 09 Spor FK ile işbirliği anlaşması yapıp ardından bu plandan vazgeçen Altınordu, ara transfer döneminde Aydın ekibine yoğun destek veriyor. Kırmızı-lacivertliler, Efeler 09 Spor FK'ya gönderdikleri oyuncularla genç futbolcuların gelişimlerini takip etmeyi hedefliyor.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Altınordu, Efeler 09 SFK'dan forvet arkası Uğur Çetinkaya’yı ve TS Dortmund’dan gurbetçi santrfor Koray Dağ’ı renklerine bağladı. Öte yandan, altyapıdan yetişen sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran’ın 3. Lig ekiplerinden Derincespor’a, gurbetçi 10 numara Tahsin’in ise Kuşadasıspor’a kiralanması planlanıyor.

Kaynak: DHA