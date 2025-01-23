TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki Ersan Parlatan’ı getirdi. Deplasmanda İnegölspor’la golsüz berabere kalınan mücadelenin ardından genç teknik adam Olcay Şahan ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, yeni teknik direktörünü kısa sürede belirledi.

Resmi imza töreni düzenlendi

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde Ersan Parlatan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende yaptığı konuşmada Parlatan’ı uzun süredir takip ettiklerini belirterek, “Hocamız ve ekibine hayırlı olsun. Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli bir adım attık” dedi.

“Bu yerleşkenin hakkı Süper Lig”

Altınordu’nun altyapıya verdiği önemi vurgulayan Başkan Özkan, “Metin Oktay Yerleşkesi gibi bir tesise sahibiz. Bu yerleşkenin hakkı Süper Lig’de mücadele etmek ve Avrupa takımlarıyla rekabet etmektir. Öz Kaynak Sistemi ve gurbetçi kökenli oyuncularla bütçemizin el verdiği en iyi kadroyu kurduk. Şu anda şampiyonluk yarışının bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.

Ersan Parlatan’ın ilk açıklamaları

Yeni görevine resmen başlayan Ersan Parlatan ise imza töreninde Altınordu camiasının hedefleri doğrultusunda çalışacağını belirtti. “Altınordu gibi altyapıya önem veren bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir fırsat. Oyuncularımızın gelişimini ön planda tutarak, takımı hak ettiği yere taşımak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Seyit Mehmet Özkan: “İkinci Hüseyin Eroğlu’nu arıyorum”

Hedeflerinin sezon sonunda mutlaka 1. Lig’e çıkmak olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, “Bizim mutlaka 1. Lig’e çıkmamız gerekiyor. 1. Lig göz önünde ancak TFF 2. Lig göz önünde değil. Genç oyuncularımızı vitrine ve görücüye çıkarmak istiyorsak mutlaka 1. Lig’e yükselmememiz gerekiyor. Hüseyin Eroğlu ile 10 yıllık yakaladığımız periyodu daha yukarıya taşımak istiyoruz. Buradan Süper Lig’e çıkıp Athletic Bilbao gibi bir yapıda olmamız lazım. 25-26 yaşlarında Öz Kaynak Sistemi’nden oyuncuları olan takım olmalıyız. Maalesef biz oyuncuyu yetiştiriyoruz oyuncularımıza teklifler gelince babalar devreye girip ‘Başkanım bize teklif geldi müsaade edin’ diyor. Bu nedenle bizimle aynı türden düşünen kişilerle yol yürümeliyiz. Buradan açıkça söylüyorum ben ikinci Hüseyin Eroğlu’nu arıyorum. Bu nedenle Ersan Parlatan hocamız ile uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ersan Parlatan: “Sezon başından beri Altınordu ve ligi takip ediyorum”

Altınordu’nun yeni teknik direktörü Ersan Parlatan da çok güzel bir camia ve kulüple anlaştığını dile getirerek, “Önceden yakınından geçtiğim tesisi bugün ilk kez gezdim. Muhteşem bir tesis var. Başkanımız ile birlikte U13 takımlarının maçlarını izledik. İçerisi oldukça cıvıl cıvıl. Sezon başından beri Altınordu ve ligi takip ediyorum. Hem Türkiye’de hem de Almanya’da çalıştım. Her iki kültürü de biliyorum. Altınordu da gurbetçi oyuncuları ile ilk yarıyı iyi bir yerde tamamladı” diye konuştu.

“Altınordu’yu üst seviyelere çıkarmak istiyoruz”

Hedeflerinden de bahseden Ersan Parlatan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Altınordu’da uzun vadeli çalışıp Altınordu’yu üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bu takımın yeri asla TFF 2. Lig değil. Hedeflediğimiz 1. Lig’e en kısa sürede yükselmek istiyoruz. İki yönlü düşünerek hem yarışmacı hem de geliştirici takım olmalıyız. Altyapı takımlarımızın maçlarını takip edeceğiz. Onları A takıma katabilmek için mücadele edeceğiz. Bu nedenle uzun vadeli çalışmak istiyorum. Umarım arzuladığımız gibi başarılı oluruz.”