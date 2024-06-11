Özellikle savunmanın bel kemiği olan stoper Hasan Berat Kayalı, attığı golle göz doldurdu. U19 Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvada zaferi kucaklarken, Hasan Berat Kayalı da katkı sağladı.

Milli takımımız, Kazakistan'ı 3-0'lık net bir skorla geçtiği maçta Altınordulu Hasan'ın golüyle parladı. Oyunun ikinci yarısında sahneye çıkan Hasan, 64. dakikada fileleri havalandırarak galibiyete önemli bir adım attı. Milli takımın kalesini ise yine Altınordulu Arif Şimşir korudu. Ayrıca, turnuvada forma giyen bir diğer Altınordulu kaleci Mert Furkan Bayram, Azerbaycan maçında 90 dakika boyunca takımına destek oldu.