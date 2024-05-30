Altınordu, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. TFF 2. Lig'in önemli temsilcilerinden biri olan Altınordu, sağ kanat oyuncusu Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcu, son olarak Almanya'nın 4. Lig ekibi Wuppertaler SV'de forma giymişti.

İzmir temsilcisiyle yapılan anlaşma 3 yıllık bir süreyi kapsıyor. İmza töreni, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve sportif direktör Murat Korkmaz da törende yer aldı. Borussia Dortmund altyapısında 9 sezon geçiren Hüseyin, U16 ve U17 milli takımlarında da ülkesini temsil etti. Geçen sezon ise 25 maçta forma giyip 4 gol atmıştı.