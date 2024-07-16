TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayan Altınordu, 5 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarını yapmak üzere bugün Kocaeli Kartepe'ye gidecek.

İzmir temsilcisi Kartepe kampında 10 gün boyunca yapacağı antrenmanlar ve oynayacağı hazırlık maçlarıya lige iddialı bir giriş yapmayı istiyor. Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren kırmızı-lacivertliler, dış transferde 12 oyuncuyla el sıkıştı. Altyapı oyuncuları ve gurbetçi futbolcuların yer aldığı bir ekiple yola çıkmaya hazırlanan Altınordu, yeni sezona 1'inci Lig hedefiyle başlayacak. İzmir ekibi 26 Temmuz'da bitecek kampın ardından 30 Temmuz'da yeniden tesislerinde toplanacak.