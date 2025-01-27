TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Altınordu, oynadığı iki maçtan sadece 1'er puan çıkararak zirve yarışında önemli kayıplar yaşadı. İlk olarak deplasmanda İnegölspor ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, ardından evinde Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı. Son dakika golüyle galibiyeti kaçıran kırmızı-lacivertliler, lider Sarıyer ile arasındaki puan farkının 10’a yükselmesiyle şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde zora soktu. Kepezspor karşısında 90+6’ncı dakikada yediği golle 2 puan bırakan Altınordu’da, yeni teknik direktör Ersan Parlatan, göreve beraberlikle başlamanın üzüntüsünü yaşadı. Takımıyla ilk maçına çıkan Parlatan, sahada alınan mücadeleyi överken son dakika golünün hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Mete Yıldız cezalı duruma düştü

Ara transfer döneminde Efeler 09 SFK’dan kadroya katılan forvet arkası Uğur, Altınordu formasıyla ilk golünü Kepezspor karşısında kaydetti. Ancak karşılaşmada bir diğer gelişme de sarı kart gören stoper Mete Yıldız’ın cezalı duruma düşmesi oldu. Mete, takımının Isparta 32 Spor deplasmanında forma giyemeyecek. 37 puanla 4’üncü sırada yer alan Altınordu, lider Sarıyer’in 10 puan gerisinde bulunuyor. Kırmızı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda toparlanarak zirve yarışına yeniden tutunmayı hedefliyor. Ancak takımın puan farkını kapatması için kalan haftalarda hata yapma lüksü bulunmuyor.