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Mücadelede başka gol olmazken, Altınordu sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçın tek sarı kartını 69. dakikada Altınordu’dan Furkan Yöntem gördü. Bu sonuçla Altınordu, Play-Off yarışında kritik 2 puan kaybederken, Isparta 32 Spor da puanını hanesine yazdırdı. Altınordu 38 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Isparta 32 Spor 22 puanla 12. sırada kaldı.

2 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Evren Aydoğan yönetirken, yardımcı hakemler Murathan Çomoğlu ve Yozgat Bölgesi’nden Eyüp Özer oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Altınordu , deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen kırmızı-lacivertliler, Play-Off hattında kalabilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

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