TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında İnegölspor'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Altınordu, yarın Kepezspor Futbol’u konuk edecek. Karşılaşma, Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Ramazan Haymana yönetecek. Maç biletleri 250 TL’den satışa sunuldu.

Son dört maçında yalnızca bir galibiyet alabilen ve istikrarsız bir performans sergileyen kırmızı-lacivertliler, Kepezspor karşısında galibiyet alarak moral bulmak istiyor.

Yeni teknik direktör ilk maçına çıkıyor

İzmir ekibinde geçtiğimiz günlerde Olcay Şahan’ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Ersan Parlatan, Altınordu'nun başında ilk kez sahaya çıkacak. Ancak takımda eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor.

Sarı kart cezalısı Sami’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alper, Bahattin ve İlkan bu önemli maçta forma giyemeyecek. Cezası sona eren Kaan ise teknik ekibin görev vermesi durumunda sahada yer alabilecek.

Yeni transferler kadroda

Altınordu’nun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncular Ali Barak ve Alparslan Baran ile Efeler 09’dan kiralık olarak dönen Ege ve Furkan Emin'in kadroda yer alması bekleniyor.