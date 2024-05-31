Son 10 yılda Türk futboluna birçok yetenek kazandıran Altınordu, bu yaz transfer döneminde oyuncu satışı yapmakta zorluk çekiyor.

Kulübe ilgi azaldı

Kırmızı-lacivertli ekibin 2'nci Lig'e düşmesi, kulübe olan ilgiyi azalttı. Geçen sezon 2'nci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisinde milli takımlarda görev alan kaleci Mert Furkan, stoper Hasan Berat Kayalı, orta saha oyuncuları Furkan Yöntem ve Ege Arslan gibi genç yetenekler dikkat çekti. Ancak, bu genç oyuncuları takip eden üst lig kulüplerinin Altınordu'ya resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın genç oyuncuları değerini bulmadan satmayı düşünmediği ifade edildi. Bu durum, Altınordu'nun transfer sürecinde yaşadığı zorlukları daha da artırıyor. Kulübün geleceği ve genç yeteneklerin kaderi merak konusu.