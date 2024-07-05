Altınordu'nun yeni sezon hazırlıkları, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene Başkan Seyit Mehmet Özkan, 2'nci Başkan Kenan Özkan, eski futbolculardan Raci Şengün, Timur Sezgin, Adil Öksüz ve Metin Gökalp, yöneticiler, A takım idari ve teknik ekibi ile çalışanlar katıldı. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sunumuyla başlayan törende, futbolcularla tek tek tokalaşan Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özkan konuşmasında, "Bizim hamurumuzda üretmek, yetiştirmek var. Bir maçlık galibiyete değil sezonun sonundaki performansa bakarız. Futbolcular olarak kendinizi her zaman geliştirmelisiniz. Bu sene yeni bir tohum attık. Olcay Şahan'ı takımın başına getirdik. Hüseyin Eroğlu ile 10 yıl birlikteydik, Olcay Şahan ile de olalım, Avrupa'lara gidelim. Benim görevim sizlere çalışma ortamı sağlamak, size olan ekonomik sorumluluklarımı yerine getirmektir. Sizler de birer profesyonel olduğunuzu unutmayın. Bir kulüpte aile ortamı oluşursa başarı da arkasından gelir" dedi.

Olcay Şahan: "Altınordu bu ligin takımı değil"

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, sakatlıksız bir sezon dileğiyle yaptığı konuşmada, "Hep birlikte hedefe doğru çalışmaya başladık. Bu sezon gençler ve gurbetçilerin birlik ve beraberlik içinde örnek olmasını diliyoruz. Altınordu bu ligin takımı değil. Hedefimiz bir üst ligdir, hatta Süper Lig'dir. Altınordu şu anda Türkiye'nin en iyi tesislere sahip. Takımı üst lige çıkarmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları ve hedefler

Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına büyük bir motivasyonla başladı. Teknik Direktör Olcay Şahan, genç oyuncular ve gurbetçilerin takımın başarısı için birlik ve beraberlik içinde çalışacağını vurguladı. Takımın hedefi, bu sezon TFF 2'nci Lig'de başarılı olup, bir üst lige çıkmak ve uzun vadede Süper Lig'de mücadele etmektir.

Toplu fotoğraf çekimi

Yeni sezon açılış programı, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Altınordu, bu sezon güçlü bir kadro ve yüksek motivasyonla hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.