TFF 2.Lig'de yoluna başarılı grafiğiyle devam eden ve üst lig için avantajını sürdüren Altınordu'da şok bir ayrılık gerçekleşti. Son dakika bilgilerine göre kırmızı lacivertli ekip, teknik direktörü Olcay Şahan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Altınordu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Hesaplarındaki paylaşımda şu cümlelere yer verildi:

"A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri Altınordu’muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan’a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan’a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."

A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sezon başından beri Altınordu’muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan’a… pic.twitter.com/19x9Y8YK5p — Altınordu FK (@AltinorduFK) January 19, 2025

Dün oynanan maçta Altınordu, İnegölspor deplasmanında berabere kalmış, 36 puanla dördüncü sırada yer almıştı. Ayrılık sebebi henüz bilinmezken, teknik direktörün yakın zamanda başka bir takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı ise şu an belirsiz.