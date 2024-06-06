Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Altınordu, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getiren İzmir ekibi, sonrasında Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'i kadrosuna katmıştı. Son olarak Almanya 5. Lig temsilcisi Türkspor Dortmund'dan 23 yaşındaki stoper Ali Çırak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Ali Çırak, "Bana bu imkanı sunan başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Buradaki tesis ve imkanları görünce karar vermek zor olmadı. Tüm antrenmanlarda ve maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğim. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.

"Birkaç transferimiz daha olacak"

A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da imza töreninde açıklamalarda bulundu. "Sol ayaklı stoper olmasına rağmen fiziği ve olgunluğu ile ön planda olan bir futbolcu. Kendisini zaten yakından takip ediyorduk. Oynadığı takımla şampiyonluk yaşadı, İnşallah darısı gelecek sezon Altınordu'muzun başına. Bizler de şampiyonluk için güçlü bir takım kurmak için çalışıyoruz. Birkaç transferimiz daha olacak” diye konuştu.