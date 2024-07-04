Altınordu, dış transferde iki önemli ismi kadrosuna kattı. Almanya 4'üncü Lig ekibi Babelsberg 03'ten ayrılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Can Gencel ile 3 yıllık, aynı takımdan 27 yaşındaki forvet arkası Tahsin Çakmak ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine sportif direktör Murat Korkmaz ve teknik direktör Olcay Şahan da katıldı.

Altınordu’nun gurbetçi hamlesi

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, kulübün transfer politikası hakkında bilgiler verdi. Korkmaz, "Her iki oyuncunun da kulübümüzün profiline uygun futbolcular olduğuna inanıyoruz. Şu ana kadar kadromuza 9 gurbetçi oyuncu kazandırdık. Önümüzdeki günlerde yurtdışında yetişen ve Türkiye'de forma giymiş 2 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. Geçen yılın kadrosunda yer alan Keni Var Uzun ve İlkan Seven ile birlikte toplam 13 gurbetçi oyuncumuz oldu," dedi.

Başkan Özkan'a teşekkür

Murat Korkmaz, transfer sürecinde desteklerini esirgemeyen Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Özkan ailesine teşekkür ederek, "Bu kadar oyuncuyu projeye ikna edip buraya getirmek oldukça zor. Başkanımızın ve ailesinin desteği olmasa bu başarıyı elde edemezdik," dedi.