TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zor günler yaşayan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da Kütahyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek moral bulmak istiyor.

Yeni transferler kadroya katıldı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 4 maçta yalnızca 2 puan toplayarak 17. sırada bulunan Altınordu, transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

İzmir ekibi, lisans işlemleri tamamlanan Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan’ı takıma kattı. Adana 01 FK deplasmanında görev alamayan üç oyuncu, teknik direktör Namet Ateş ile bir araya gelerek objektiflere poz verdi.

Kerim Avcı (35): Daha önce 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Altınordu forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpte üçüncü dönemine başladı. Takımın en yaşlı oyuncusu olan Kerim’in gençlere ağabeylik yapması bekleniyor.

Serkan Dursun (24): Persepolis’ten Kocaelispor’a transfer olan milli golcü Serdar Dursun’un kardeşi. Santrfor mevkiinde görev yapıyor.

Berat Kalkan (22): Daha önce Karşıyaka forması giyen genç sol kanat, ilerleyen haftalarda takıma katkı vermeye hazırlanıyor.

Bu üç transferin gelişiyle kırmızı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcu sayısı 25’e yükseldi.

Kupada rakip Kütahyaspor

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında yarın deplasmanda Kütahyaspor ile karşılaşacak.

Stat: Dumlupınar Stadı

Saat: 15.00

Tarih: 17 Eylül 2025 Çarşamba

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi, kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor.

Teknik direktör Namet Ateş’in, ligde fazla süre alamayan oyunculara kupa mücadelesinde forma vermesi bekleniyor. Takımda yalnızca tedavisi süren Furkan Yöntem kadroda yer alamayacak.