İzmir’in altyapıya yaptığı yatırım ve yetiştirdiği futbolcularla bilinen kulübü Altınordu, U14 Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. U14 Gelişim Ligi’nde grubundan lider çıkan Altınordu’nun gençleri, Son 16 Turu’nda Göztepe’yi, çeyrek finalde Sakaryaspor’u eleyerek Antalya’da gerçekleştirilecek U14 Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Yarı finalde Beşiktaş’ı 2-0 ile geçen Altınordu'nun U14 takımı, finalde bu sezon hiçbir maçını kaybetmeyen Ümraniyespor ile karşılaştı.

Editör: Hakan Baş