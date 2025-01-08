Altınordu, ara transfer döneminde kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'dan Uğur Çetinkaya ile prensipte anlaşma sağladı. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, 22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Uğur, takımın Antalya kampında çalışmalara başladı. Resmi imzaların, oyuncunun eski kulübüyle olan bağlarını tamamen kesmesinin ardından atılması bekleniyor.

Dört oyuncu kiralık olarak gönderilecek

Altınordu, ilk yarıda takımda bulunan Tahsin, Sercan, Arif Asaf ve Mustafa'yı kiralık olarak gönderme kararı aldı. Bu oyuncuların yerlerine hem yurt içinden hem de gurbetçi futbolcularla kadro derinliğini artırmayı hedefleyen kırmızı-lacivertliler, genç oyuncuları da A takıma entegre etmeye devam ediyor. U17 takımından forvet Akmal, orta saha oyuncusu Ata Gür, sol bek Emre ve stoper Bilal de Antalya kampında A takım ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu, cuma günü İzmir'e dönerek sezonun ikinci yarısına hazırlıklarını kendi tesislerinde yoğun bir şekilde devam ettirecek.