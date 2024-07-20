İzmir'de futbol şubesini şirketleştirerek devralan başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde, 2012 yılından bu yana altyapıya yaptığı yatırımlarla Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran Altınordu, son 12 yılda birçok kaleciyi Süper Lig'e uğurladı.

Altyapıdan Süper Lig'e kaleci transferleri

Altınordu, altyapısından yetiştirdiği kalecileri Süper Lig'e göndererek önemli transfer gelirleri elde etti. Kırmızı-lacivertli kulüp, son olarak 19 yaşındaki Mert Furkan Bayram'ı Alanyaspor'a sattı. Bu transfer, Altınordu'nun altyapısının kaleci yetiştirme konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Öne çıkan kaleci transferleri

Altınordu'nun kaleci transferlerinde öne çıkan isimlerden bazıları şunlardır:

Berke Özer: 2018 yazında 2.5 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, Altınordu'nun kaleci satışından elde ettiği en yüksek bonservis bedelidir.

Ozan Can Oruç: 2019'da Konyaspor'a 200 bin Euro bedelle transfer oldu.

Erce Kardeşler: Aynı yıl Trabzonspor'a 455 bin Euro karşılığında transfer edildi.

Muhammet Taha Tepe: 2020'de Trabzonspor'a 300 bin Euro bedelle satıldı.

Erhan Erentürk: 2021'de 200 bin Euro karşılığında Bursaspor'a transfer edildi.

Ali Emre Yanar: Geçen sezon Kasımpaşa'ya sonraki satışından yüzde 50 pay karşılığında verildi.

Onuralp Çevikkan: 2022'de Trabzonspor'a 700 bin Euro bedelle transfer oldu.