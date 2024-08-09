Altınordu Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, kulüplerinde oyuncuların sadece spor yaşamlarına değil, eğitim hayatlarına da büyük önem verdiklerini vurguladı.

Genç sporcular, eğitimde de zirvede

Altınordu Voleybol Kulübü’nün yetenekli sporcuları Çağlanur Çakır, Ezgi Kara ve Zeynep Ayva, sadece voleybolda değil, aynı zamanda eğitimde de büyük başarılar elde ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden kulüp, sezon arasında da oyuncularını desteklemeye devam ediyor. Prof. Dr. Serdar Kaçar, "Altınordu olarak, sporcularımızın eğitimlerini de yakından takip ediyor, her zaman yanlarında oluyoruz" dedi.

Altınordu’nun başarı formülü

Altınordu’nun kaptanı Ezgi Kara, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olarak sporculuk kariyerine özel matematik dersleri vererek devam ediyor. Smaçör Çağlanur Çakır, Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi olarak, bu yaz zorunlu stajını Has Ajans’ta tamamladı. Orta oyuncu Zeynep Ayva ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimine devam ederken, Spor Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Yüksel’in asistanlığını yapıyor. Bu genç yetenekler, sporun yanı sıra farklı alanlarda da başarılarını sürdürüyor.

"Altınordu, sadece başarılı sporcular yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bireysel başarıya da büyük önem veriyor," diyen Prof. Dr. Kaçar, sporcularının hem eğitimde hem de sağlık takibinde en iyi imkanlarla desteklendiğini belirtti. Kaçar, "Bir aile olarak, sporcularımızın her alanda başarılı olmalarını sağlıyoruz. Altınordu’nun diğer kulüplerden farkı da burada yatıyor" diye ekledi.