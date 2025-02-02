TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu FK, geçtiğimiz haftalarda Bolu-Kartalkaya'da meydana gelen ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından önemli bir karar aldı. Kulüp, tesislerinde yatılı oyuncu bulundurmama kararı aldığını duyurdu.

Altınordu FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Kamuoyuna Duyurulur. Geçtiğimiz haftalarda Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından Altınordu FK olarak yatılı oyuncu bulundurmama kararı almış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.